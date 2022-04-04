Крутых пробился в основу челленджера в Испании

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно преодолел квалификацию в рамках грунтового челленджера в Испании.
В финале отбора украинец, посеянный под пятым номером, переиграл восьмого сеяного бельгийца Кристофера Хеймана.
Мурсия. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Кристофер Хейман (Бельгия) – 7:6(5), 6:2
Отметим, что это неделю Крутых начал с личным рекордом – №340 ATP.
Источник — Sport.ua
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