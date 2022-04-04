Рейтинг ATP. Невероятный прогресс Алькараса, лучшее достижение Рууда

После Мастерса в Майами первая десятка мужского рейтинга претерпела нескольких изменений. Финалист Каспер Рууд улучшил личное достижение и поднялся на седьмую позицию. Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля и вернулся в топ-3. А британец Кэмерон Норри дебютировал в первой десятке.
Также стоит отметить, что победитель дебютного для себя Мастерса Карлос Алькарас уже 11-й, отставание от Норри минимальное.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский внезапно вернул себе статус первой ракетки Украины, но это произошло из-за того, что много очков потерял Виталий Сачко. Солидно добавили Алексей Крутых и Олег Приходько.
Украинцы в топ-850 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Надаль все еще первый, на второе место поднялся Алькарас. Также в топ-8 ворвался Рууд.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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