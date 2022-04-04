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ВИДЕО. Марченко поздравил Стаховского с возвращением статуса первой ракетки

Но получил неожиданный ответ

  • 04.04.2022 13:06
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ВИДЕО. Марченко поздравил Стаховского с возвращением статуса первой ракетки
© ФТУ. Илья Марченко и Сергей Стаховский

Украинский теннисист Илья Марченко записал шутливый ролик, в котором поздравил Сергея Стаховского с возвращением статуса первой ракетки Украины.
 
Отметим, что в редакции за 4 апреля Стаховский имеет самый высокий рейтинг среди украинских теннисистов, но при этом не играл с Открытого чемпионата Австралии.
 
«Стах, красава! Поздравляю, ты опять первый номер Украины», – сказал Марченко, прикрепив реплику Стаховского, в которой тот объясняет куда нужно идти российскому кораблю. 

«Пока мы продолжаем катится вниз по рейтингу, Стах из окопа нас всех обогнал и стал первымм номером Украины. Вот решил его поздравить», – добавил Илья.

Сергея после начала войны был в теробороне Киева, но в последнее время решил, что в качестве волонтера он будет полезнее.

Источник — Twitter

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