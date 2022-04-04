Рейтинг WTA. Корона Свёнтек, рекорд Калининой, Свитолина покинула топ-20

Прошлые две недели женщины провели на кортах Майами. На большом турнире во Флориде победила полька Ига Свёнтек, которая в возрасте 20 лет дебютировала в статусе первой ракетки мира. Финалистка Наоми Осака начала возвращать позиции, теперь она не в восьмом десятке, а 35-я.



Улучшили свои позиции Барбора Крейчикова и Паула Бадоса, теперь они в топ-3 мировой классификации. Также личный рекорд установила наша будущая соперница в Кубку Билли Джин Кинг Даниэль Коллинс – восьмое место. Еще одна интересующая американка, Джессика Пегула, уже 13-я.

Напомним, что Эшли Барти официально завершила карьеру.



Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то Элина Свитолина потеряла 7 строчек и впервые с августа 2016-го покинула первую двадцатку. Но у остальных дела идут намного лучше. Ангелина Калинина солидно обновила личное достижение, поднявшись на 42-ю позицию, также улучшили свое положение Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке Свёнтек лидирует с нереальным преимуществом над остальными. Коллинс входит в тройку, Пегула – девятая. Также нужно отметить в топ-8 присутствие экс-пятой ракетки мира Алены Остапенко. Осака подтянулась и уже 11-я, то же сделала и Белинда Бенчич, которая уже 14-я.



Чемпионская гонка WTA





Из украинок в топ-50 этого сезона лишь Даяна Ястремская, Свитолина пока идет по графику третьей ракетки Украины, в ближайшее время ее должна обогнать еще и Калинина.



Украинки в Чемпионской гонке WTA