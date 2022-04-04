УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Миколенко и Ярмоленко получили средние оценки за очный матч

Виталий стал одним из лучших игроков матча, Андрей отыграл слишком мало

  • 04.04.2022 08:10
  • 795 просмотров
  • 0 комментариев
Миколенко и Ярмоленко получили средние оценки за очный матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1. 
 
В составе клуба из Ливерпуля весь матч провел Виталий Миколенко. В составе лондонцев на замену в конце второго тайма вышел Андрей Ярмоленко. Оба украинца результативными действиями не отличились.

Портал WhoScored поставил оценки футболистам. 

Ярмоленко за 8 минут на поле получил 6.0 (самый низкий бал в команде), Миколенко получил 6.5 балла - это пятый высший балл в составе «Эвертона».

Лучшим игроком матча стал форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, который получил 7.5 балла.

Источник — WhoScored.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности