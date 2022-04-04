Миколенко и Ярмоленко получили средние оценки за очный матч

В рамках 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» обыграл «Эвертон» со счетом 2:1.



В составе клуба из Ливерпуля весь матч провел Виталий Миколенко. В составе лондонцев на замену в конце второго тайма вышел Андрей Ярмоленко. Оба украинца результативными действиями не отличились.



Портал WhoScored поставил оценки футболистам.

Ярмоленко за 8 минут на поле получил 6.0 (самый низкий бал в команде), Миколенко получил 6.5 балла - это пятый высший балл в составе «Эвертона».

Лучшим игроком матча стал форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио, который получил 7.5 балла.