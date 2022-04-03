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31-й тур
Вест Хэм
2 : 1
Эвертон
03.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Миколенко сыграл полный матч с Вест Хэмом, Ярмоленко вышел на замену

Лондонский клуб победил с минимальным преимуществом

  • 03.04.2022 17:59
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Миколенко сыграл полный матч с Вест Хэмом, Ярмоленко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором играли представители украинского футбола.
 
«Вест Хэм» а домашних стенах выиграл у «Эвертона» со счетом 2:1 и как минимум на несколько часов вернулся в топ-5.
 
В составе клуба из Ливерпуля весь матч провел Виталий Миколенко. В составе лондонцев на замену в конце второго тайма вышел Андрей Ярмоленко. Оба украинца результативными действиями не отличились.

С 65-й минуты «Эвертон» играл в меньшинстве.
 
Чемпионат Англии. 31-й тур

«Вест Хэм» – «Эвертон» – 2:1
Голы: 1:0 – 32 Крессуэлл, 1:1 – 53 Холгейт, 2:1 – 58 Боуэн.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Фредерикс, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма (Ярмоленко, 82), Боуэн (Нобл, 70).
«Эвертон» – Пикфорд, Кенни, Годфри, Кин, Миколенко, Холгейт, Дукуре, Грэй, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Гордон, 78), Ришарлисон.

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Источник — Sport.ua

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