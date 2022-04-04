Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сразу детям объяснил, что на нас напала россия»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что детям рассказал всю правду про войну, которую россия развязала на территории Украины.

«Мои дети сразу начали спрашивать о происходящем: »Почему мы живем в подвале? Почему уезжаем из дома?«. Жена пыталась что-то придумывать. Я сразу сказал, что на нас напали - это война. На нас напала россия во главе с тираном. Вы должны знать, что, к сожалению, есть такие люди, которые берут силой, если у них не получается договориться.

Их рисунки сейчас - это украинские танки, которые подрывают российские. Очень часто рисовали «Призрака Киева». Герой для них, как из Марвела», - рассказал Степаненко.