УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сразу детям объяснил, что на нас напала россия»

Хавбек «Шахтера» не стал врать детям и сразу рассказал всю правду

  • 04.04.2022 04:40
  • 46 просмотров
  • 0 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сразу детям объяснил, что на нас напала россия»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко признался, что детям рассказал всю правду про войну, которую россия развязала на территории Украины.

«Мои дети сразу начали спрашивать о происходящем: »Почему мы живем в подвале? Почему уезжаем из дома?«. Жена пыталась что-то придумывать. Я сразу сказал, что на нас напали - это война. На нас напала россия во главе с тираном. Вы должны знать, что, к сожалению, есть такие люди, которые берут силой, если у них не получается договориться.

Их рисунки сейчас - это украинские танки, которые подрывают российские. Очень часто рисовали «Призрака Киева». Герой для них, как из Марвела», - рассказал Степаненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности