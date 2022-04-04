СТЕПАНЕНКО: «В течении двух недель мы завезли груза на около 2 млн гривен»

Украинский футболист Тарас Степаненко рассказал о помощи армии и стране.

«В военном плане я парень бесполезный. Каждый должен заниматься своим делом и помогать тем, чем может. Мы с ребятами решили, что мы должны помогать гуманитарной помощью, одевать наших бойцов, чтобы они были экипированы и были готовы к любой военной ситуации. Все футболисты помогают: и ребята, которые заграницей, и ребята, которые в Украине.

Мы написали в группу сборной. Отозвались я, Серега Кривцов, Серега Сидорчук, Коля Шапаренко, Жора Бущан, Коля Матвиенко, Александр Зубков и Артем Шабанов. Мы сложились деньгами и начали покупать бронежилеты, тепловизоры, аптечки.

У каждого есть знакомые в разных отраслях, и каждый помогает. Неофициально, но какая разница – главное, что оно дойдёт куда надо. У нас есть группа, мы списываемся. Например, нашим ребятам в каком-то городе нужны бронежилеты: мы их купили, сами ночью их перегрузили, и отдали человеку, который знает куда их отвезти.

Сейчас с гуманитарной помощью намного легче. Есть хабы в разных странах. В Италии организовал хаб Ярослав Попович, довольно знаменитый велосипедист. На меня вышли, сказали, что нужно оплачивать только дорогу – мы взялись. А с военным обмундированием тяжелее конечно. Искать пути приходится, но справляемся. С тепловизорами помогал Юра Записоцкий, генеральный секретарь УАФ.

В течении двух недель мы завезли помощи на около 2 миллионов гривен.

Какие-то партии мы покупаем, а какие-то передают. Например, Александр Зинченко познакомил с парнем, который передает военные аптечки. Я так понимаю, он работает в Манчестер Сити.

Запросов много, но мы стараемся точечно помогать», - сказал Тарас.