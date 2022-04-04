В матче 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:1.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергвейн (Тоттенхэм).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерсон (Тоттенхэм).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Тоттенхэм).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Дэйвис (Тоттенхэм).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
Источник — Sport.ua
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