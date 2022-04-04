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Богота. Ястремская стартует с матча против четвертой сеяной

Украинская теннисистка выступит на грунтовом турнире

  • 04.04.2022 01:59
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Богота. Ястремская стартует с матча против четвертой сеяной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21-летняя украинка Даяна Ястремская заявлена на грунтовый турнир в колумбийской Баготе. В первом круге Ястремская сыграет против четвертой сеяной Панны Удварди из Венгрии.

Теннисистки уже встречались на корте в 2017 году на турнире ITF в Дунакеси. Тогда победу в двух сетах одержала Даяна.

Стоит отметить, что Ястремская второй раз приезжает на соревнования в Боготу. В 2017 году она проиграла в первом круге квалификации.

Источник — Sport.ua

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