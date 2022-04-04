Богота. Ястремская стартует с матча против четвертой сеяной

21-летняя украинка Даяна Ястремская заявлена на грунтовый турнир в колумбийской Баготе. В первом круге Ястремская сыграет против четвертой сеяной Панны Удварди из Венгрии.
Теннисистки уже встречались на корте в 2017 году на турнире ITF в Дунакеси. Тогда победу в двух сетах одержала Даяна.
Стоит отметить, что Ястремская второй раз приезжает на соревнования в Боготу. В 2017 году она проиграла в первом круге квалификации.
Источник — Sport.ua
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