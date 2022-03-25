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У нас замена. Ястремская сыграет вместо Костюк за сборную против США

Даяна попытается продолжить беспроигрышную серию за национальную команду

  • 25.03.2022 16:33
  • 176 просмотров
  • 1 комментарий
У нас замена. Ястремская сыграет вместо Костюк за сборную против США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в составе сборной Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Об этом сообщает федерация тенниса Украины.
 
Состав нашей сборной будет выглядеть таким образом: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
 
Отметим, что Ястремская еще ни разу не проигрывала в составе национальной сборной, выиграв все шесть сыгранных встреч.
 
Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.

Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 25.03.2022 16:43
    0
    Ястремская-Коллинс это будет топовый матч, обе играют в похожий стиль, но именно с такими Даяна умеет играть.
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