У нас замена. Ястремская сыграет вместо Костюк за сборную против США

Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в составе сборной Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Об этом сообщает федерация тенниса Украины.



Состав нашей сборной будет выглядеть таким образом: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.



Отметим, что Ястремская еще ни разу не проигрывала в составе национальной сборной, выиграв все шесть сыгранных встреч.



Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.