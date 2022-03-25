У нас замена. Ястремская сыграет вместо Костюк за сборную против США

Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в составе сборной Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг против команды США. Об этом сообщает федерация тенниса Украины.
Состав нашей сборной будет выглядеть таким образом: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
Отметим, что Ястремская еще ни разу не проигрывала в составе национальной сборной, выиграв все шесть сыгранных встреч.
Победа в противостоянии с США принесет сборной Украины путевку в Финал, а поражение – вернет на стадию плей-офф.
Источник — Федерация тенниса Украины
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