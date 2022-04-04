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30-й тур
ПСЖ
5 : 1
Лорьян
03.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. ПСЖ разгромил Лорьян за счет дублей Мбаппе, Неймара и гола Месси

Парижане продолжают уверенно лидировать, опережая «Марсель» на 12 очков

  • 04.04.2022 00:59
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ВИДЕО. ПСЖ разгромил Лорьян за счет дублей Мбаппе, Неймара и гола Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лорьян» со счетом 5:1.

Дубли оформили Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч на счету Лионеля Месси.

«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать (68 очков), опережая «Марсель» на 12 очков. 

Лига 1. 30-й тур

ПСЖ – Лорьян – 5:1

Голы: Неймар, 12 (1:0). Мбаппе, 28 (2:0). Моффи, 56 (2:1). Мбаппе, 67 (3:1). Месси, 73 (4:1). Неймар, 90 (5:1)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньюс (Серхио Рамос, 72), Нуну Мендеш, Паредес (Вейналдум, 43), Данило Перрейра (Керер, 80), Гуйе, Мбаппе, Неймар, Месси.

Лорьян: Дрейер, Абержель, Ляпорт, Мендес, Петро, Ле Гофф, Ле Фе (Игор Силва, 89), Монкондюи (Лемуан, 89), Коне (Сумано, 68), Моффи (Буагар, 77), Уаттара (Лорьенте, 77).

Предупреждения: Гуйе, 53, Кимпембе, 57 – Коне, 38.

Судья: Эль-Хадж (Франция)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
73' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
67' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
56' ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
28' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
12' ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

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