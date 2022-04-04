ВИДЕО. ПСЖ разгромил Лорьян за счет дублей Мбаппе, Неймара и гола Месси

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Лорьян» со счетом 5:1.
Дубли оформили Неймар и Килиан Мбаппе. Еще один мяч на счету Лионеля Месси.
«ПСЖ» продолжает уверенно лидировать (68 очков), опережая «Марсель» на 12 очков.
Лига 1. 30-й тур
ПСЖ – Лорьян – 5:1
Голы: Неймар, 12 (1:0). Мбаппе, 28 (2:0). Моффи, 56 (2:1). Мбаппе, 67 (3:1). Месси, 73 (4:1). Неймар, 90 (5:1)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньюс (Серхио Рамос, 72), Нуну Мендеш, Паредес (Вейналдум, 43), Данило Перрейра (Керер, 80), Гуйе, Мбаппе, Неймар, Месси.
Лорьян: Дрейер, Абержель, Ляпорт, Мендес, Петро, Ле Гофф, Ле Фе (Игор Силва, 89), Монкондюи (Лемуан, 89), Коне (Сумано, 68), Моффи (Буагар, 77), Уаттара (Лорьенте, 77).
Предупреждения: Гуйе, 53, Кимпембе, 57 – Коне, 38.
Судья: Эль-Хадж (Франция)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
Источник — Sport.ua
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