Людмила Киченок не смогла пробиться в основу турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок (№1580 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В борьбе за путевку в основу Люда проиграла американке Франческе Ди Лоренцо (№192 WTA).
Чарльстон. Финал квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 7:6(3), 4:6, 4:6
Ранее в основу пробилась Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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