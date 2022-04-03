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Людмила Киченок не смогла пробиться в основу турнира в Чарльстоне

Люда проиграла в трех сетах Франческе Ди Лоренцо

  • 03.04.2022 23:12
  • 222 просмотра
  • 1 комментарий
Людмила Киченок не смогла пробиться в основу турнира в Чарльстоне
© Neal Trousdale. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок (№1580 WTA) проиграла в финале квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
В борьбе за путевку в основу Люда проиграла американке Франческе Ди Лоренцо (№192 WTA).
 
Чарльстон. Финал квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Франческа Ди Лоренцо (США) – 7:6(3), 4:6, 4:6 
 
Ранее в основу пробилась Надежда Киченок.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 03.04.2022 23:17
    0
    Але боролася до останнього, всеодно молодець!
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