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ВИДЕО. В россии досрочно завершили трансляцию еще одного матча Бундеслиги

Борьба с русофобией идет семимильными шагами

  • 03.04.2022 21:37
  • 3974 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. В россии досрочно завершили трансляцию еще одного матча Бундеслиги
© ФК Боруссия Менхенгладбах

Российское телевидение прервало трансляцию матча 28-го тура «Боруссия М» – «Майнц» (1:1) на 9-й минуте из-за флагов Украины.
 
Отметим, что вчера подобное случилось и во время встречи «Боруссия» Дортмунд - «Лейпциг» (1:4). Хотя тогда у русских терпение лопнуло лишь к 13-й минуте.
 
Ранее АПЛ и Лига 1 прекратила показ своих матчей в россии, но остальные чемпионаты продолжают трансляции.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Golhrenshtanga, 03.04.2022 22:10
    +6
    Вот это дичь,21 век на дворе,только орки в средневековье
    Ссылка
    online
    andi Mir, 03.04.2022 22:10
    +4
    Нехай шастать орки. Якщо німці не хочуть відмовитись від кровавих грошей за трансляцій в козлостан, то хай хоч показують на кожному матчі прапор України, а одічалиє все інше самі зроблять.
    Ссылка
    online
    Face Control, 03.04.2022 22:30
    +1
    grifon., 03.04.2022 22:21
    да ну фейся, не може бути, що змінила свою думки про своє улюблене матч тв?
    Ага, если дают картинку, пусть всё показывают, не хотят, пшли нх.
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    online
    barca_messi, 03.04.2022 22:14
    +1
    «спорт вне политики».. Хотел бы я посмотреть на твою рожу, когда тебя прийдут убивать! Будешь тогда рассказывать «спорт вне политики», мля, кон*енное!
    Ссылка
    online
    sl1d3r1985, 03.04.2022 23:05
    0
    Когда уже наши малограмотные журналисты и авторы статей перестанут использовать словосочетание "русофобия" ? Фобия означает боязнь чего то ! Кто млять в этом мире боится русских ? Не любят , ненавидят , презирают , гнобят ДА , но никак не боятся !
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    grifon., 03.04.2022 22:21
    0
    да ну фейся, не може бути, що змінила свою думки про своє улюблене матч тв?
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    online
    Face Control, 03.04.2022 22:19
    0
    Почему им вообще картинку дают?
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