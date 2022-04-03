ВИДЕО. В россии досрочно завершили трансляцию еще одного матча Бундеслиги

Российское телевидение прервало трансляцию матча 28-го тура «Боруссия М» – «Майнц» (1:1) на 9-й минуте из-за флагов Украины.



Отметим, что вчера подобное случилось и во время встречи «Боруссия» Дортмунд - «Лейпциг» (1:4). Хотя тогда у русских терпение лопнуло лишь к 13-й минуте.



Ранее АПЛ и Лига 1 прекратила показ своих матчей в россии, но остальные чемпионаты продолжают трансляции.