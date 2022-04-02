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В России прервали показ матча Бундеслиги из-за «политических причин»

В Германии поддерживают Украину

  • 02.04.2022 23:12
  • 2590 просмотров
  • 1 комментарий
В России прервали показ матча Бундеслиги из-за «политических причин»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сообщается, что российское ТВ прервало показ матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд - «Лейпциг» уже на 13-й минуте.

Комментатор сказал, мол, Бундеслига должна быть вне политики, но не придерживается этого правила.

Проблема для России состоит в том, что во время игры экраны вокруг поля были сине-желтыми с призывами поддержать Украину и остановить войну.

Ранее АПЛ и Лига 1 прекратила показ своих матчей в России, но остальные чемпионаты продолжают трансляции.

Источник — Трибуна

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 02.04.2022 23:18
    +9
    російські фашисти проти миру
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