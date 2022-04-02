В России прервали показ матча Бундеслиги из-за «политических причин»

Сообщается, что российское ТВ прервало показ матч чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд - «Лейпциг» уже на 13-й минуте.
Комментатор сказал, мол, Бундеслига должна быть вне политики, но не придерживается этого правила.
Проблема для России состоит в том, что во время игры экраны вокруг поля были сине-желтыми с призывами поддержать Украину и остановить войну.
Ранее АПЛ и Лига 1 прекратила показ своих матчей в России, но остальные чемпионаты продолжают трансляции.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.