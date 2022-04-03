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31-й тур
Аталанта
1 : 3
Наполи
03.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Наполи – 1:3. Малиновский не помог. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 31-го тура Серии А

  • 03.04.2022 19:15
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Аталанта – Наполи – 1:3. Малиновский не помог. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В матче 31-го тура Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Аталанту».
 
Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
58' ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
37' ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
14' ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).

Источник — Sport.ua

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