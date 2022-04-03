В матче 31-го тура Серии А «Наполи» на выезде переиграл «Аталанту».
Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартен де Рон (Аталанта).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттео Политано (Наполи).
|14'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
Источник — Sport.ua
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