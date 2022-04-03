Аталанта проиграла Наполи, Малиновского заменили в перерыве

Состоялись три матча 31-го тура Серии А.
«Аталанта» в домашних стенах проиграла «Наполи», Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
Также победы одержали «Фиорентина» и «Удинезе».
Чемпионат Италии. 31-й тур
«Аталанта» – «Наполи» – 1:3
Голы: 0:1 – 14, пенальти Инсинье, 0:2 – 37 Политано, 1:2 – 58 де Рон, 1:3 – 81 Элмаз.
«Фиорентина» – «Эмполи» – 1:0
Гол: 1:0 – 58 Гонсалес.
«Удинезе» – «Кальяри» – 5:1
Голы: 0:1 – 32 Жоао Педро, 1:1 – 38 Родриго Бекао, 2:1 – 45 Бету, 3:1 – 49 Бету, 4:1 – 59 Молина, 5:1 – 73 Бету.
Источник — Sport.ua
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