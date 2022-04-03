УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Аталанта проиграла Наполи, Малиновского заменили в перерыве

«Фиорентина» и «Удинезе» одержали победы над «Эмполи» и «Кальяри» соответственно

  • 03.04.2022 18:22
  • 210 просмотров
  • 0 комментариев
Аталанта проиграла Наполи, Малиновского заменили в перерыве
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись три матча 31-го тура Серии А.
 
«Аталанта» в домашних стенах проиграла «Наполи», Руслан Малиновский вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
 
Также победы одержали «Фиорентина» и «Удинезе».
 
Чемпионат Италии. 31-й тур
 
«Аталанта» – «Наполи» – 1:3
Голы: 0:1 – 14, пенальти Инсинье, 0:2 – 37 Политано, 1:2 – 58 де Рон, 1:3 – 81 Элмаз.
 
«Фиорентина» – «Эмполи» – 1:0
Гол: 1:0 – 58 Гонсалес.
 
«Удинезе» – «Кальяри» – 5:1
Голы: 0:1 – 32 Жоао Педро, 1:1 – 38 Родриго Бекао, 2:1 – 45 Бету, 3:1 – 49 Бету, 4:1 – 59 Молина, 5:1 – 73 Бету.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности