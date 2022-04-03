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Ига СВЁНТЕК: «Постараюсь хоть немного помочь украинцам»

Польская теннисистка рада, что поляки поддерживают соседей

  • 03.04.2022 16:59
  • 1021 просмотр
  • 1 комментарий
Ига СВЁНТЕК: «Постараюсь хоть немного помочь украинцам»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы в Майами рассказала, как поляки поддерживают украинцев.
 
«Я по настоящему горжусь своей страной. Безусловно, на меня сильно повлияло то, что я увидела в те пять дней, что была в Польше. Меня сильно поразило все то, что я увидела. Вы знаете, безусловно, сложно чувствовать то же, что и они прямо сейчас, когда я нахожусь здесь в США. Но я очень рада, что поляки поддерживают украинцев. Надеюсь, мой теннис доставит им немного радости. Также в ближайшее время я планирую использовать свое положение, чтобы постараться хоть немного помочь украинцам», – сказала польская теннисистка.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 03.04.2022 17:56
    +3
    Війна показала хто є хто, і я радий, що поляки продемонтсрували своє братерство до українців, чи не найбільше нам допомогали і допомагають і досі
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