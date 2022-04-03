Ига СВЁНТЕК: «Постараюсь хоть немного помочь украинцам»

Польская теннисистка Ига Свёнтек после победы в Майами рассказала, как поляки поддерживают украинцев.



«Я по настоящему горжусь своей страной. Безусловно, на меня сильно повлияло то, что я увидела в те пять дней, что была в Польше. Меня сильно поразило все то, что я увидела. Вы знаете, безусловно, сложно чувствовать то же, что и они прямо сейчас, когда я нахожусь здесь в США. Но я очень рада, что поляки поддерживают украинцев. Надеюсь, мой теннис доставит им немного радости. Также в ближайшее время я планирую использовать свое положение, чтобы постараться хоть немного помочь украинцам», – сказала польская теннисистка.

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