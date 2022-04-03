ВИДЕО. Александр ЗИНЧЕНКО: «Спасите украинских детей»

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал обращение к мировому сообществу в котором призвал не игнорировать войну в Украине.
Александр высказывает четкую позицию с самого начала войны и даже находясь на расстоянии делает свой вклад как финансовый, так и информационный.
Источник — Sport.ua
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