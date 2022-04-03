Александр ЗИНЧЕНКО: «Остановите путина! Спасите украинских детей»

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко записал обращение к мировому сообществу.

«Я Александр Зинченко, игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины. Я не только украинский игрок, но и гражданин Украины. Сейчас моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи моих граждан умирают. Российские войска уже уничтожили несколько городов. Бомбы и ракеты поражают дома мирных граждан.

Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российский самолет атаковал Малин - город возле Житомира. Одна из бомб уничтожила семью из пяти человек, включая ребенка. Я тоже отец ребенка, мое сердце разбивается от мысли, как много детей ее возраста умирает сейчас. Уже больше 140 украинский детей умерло и будет еще больше, если никто не остановит вторжение!

Я прошу вас, говорите об этом. Не молчите, пока маленькие дети умирают каждый день. Пожалуйста, помогите нам своей поддержкой. Остановите путина! Спасите украинских детей», - сказал Зинченко.