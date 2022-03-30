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Новая «визитка Яроша». Зинченко стал героем российской пропаганды

У Александра теперь новый статус

  • 30.03.2022 12:48
  • 4934 просмотра
  • 1 комментарий
Новая «визитка Яроша». Зинченко стал героем российской пропаганды
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Российское пропагандистское информационное агентство «РИА Новости» забавно отчиталось об одной из находок на базе полка «Азов».
 
По информации источника, там нашли открытку с автографом футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Что любопытно, открытка подписана на русском. 
 
Отметим, что Зинченко с первых дней жестко раскритиковал рф за вторжение в Украину и даже желал быстрой смерти их президенту. 
 
Визитка Яроша – интернет-мем из 2014-го. Тогда после перестрелки в Славянске в дотла сгоревшем автомобиле как доказательство причастности Правого сектора якобы нашли визитки Дмитрия Яроша.

Источник — Twitter

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Олійник, 30.03.2022 13:39
    0
    зінченко пише українською?
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