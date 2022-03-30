Новая «визитка Яроша». Зинченко стал героем российской пропаганды

Российское пропагандистское информационное агентство «РИА Новости» забавно отчиталось об одной из находок на базе полка «Азов».



По информации источника, там нашли открытку с автографом футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Что любопытно, открытка подписана на русском.



Отметим, что Зинченко с первых дней жестко раскритиковал рф за вторжение в Украину и даже желал быстрой смерти их президенту.



Визитка Яроша – интернет-мем из 2014-го. Тогда после перестрелки в Славянске в дотла сгоревшем автомобиле как доказательство причастности Правого сектора якобы нашли визитки Дмитрия Яроша.