Российское пропагандистское информационное агентство «РИА Новости» забавно отчиталось об одной из находок на базе полка «Азов».
По информации источника, там нашли открытку с автографом футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Что любопытно, открытка подписана на русском.
Отметим, что Зинченко с первых дней жестко раскритиковал рф за вторжение в Украину и даже желал быстрой смерти их президенту.
Визитка Яроша – интернет-мем из 2014-го. Тогда после перестрелки в Славянске в дотла сгоревшем автомобиле как доказательство причастности Правого сектора якобы нашли визитки Дмитрия Яроша.
Источник — Twitter
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