Бензема вышел на третье место в списке бомбардиров Реала

Мадридский «Реал» обыграл «Сельту» (2:1) в матче 30-го тура Ла Лиги. Форвард «бланкос» Карим Бензема оформил дубль.

Француз забил 215-й и 216-й голы за мадридцев в Ла Лиге и вышел на третье место в истории клуба, сравнявшись с Альфредо Ди Стефано.

Рекордсмен по этому показателю – Криштиану Роналду (312 мячей), вторым с 228 голами идет Рауль.