Важный успех. Реал после поражения от Барселоны вернулся к победам

«Реал» в прошлом туре чемпионата Испании разгромно уступил «Барселоне» 0:4, но уже в следующем матче вернулся к победам.
Мадридская команда обыграла «Сельту» 2:1 благодаря дублю Бензема с пенальти.
«Реал» лидирует, опережая «Севилью» на 12 очков и «Барселону» на 15 пунктов.
Чемпионат Испании. 30-й тур
Сельта - Реал 1:2
Голы: Нолито, 52 - Бензема, 19 (с пен), 52 (с пен)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.