В поединке 30-го тура испанской Ла Лиги «Реал» с дублем Бензема обыграл «Сельту» (2:1).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Нолито (Сельта).
|19'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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