Александр ФИЛИППОВ: «Разве люди так делают? Это дикие твари»

Украинский форвард Александр Филиппов, выступающий за «Ригу», рассказал о своем отношении к вторжению орков в нашу страну.

«То, что началось 24 февраля, очень тяжело переживать. Особенно тяжело было в первые дни. Практически невозможно было переключится на работу – голова повернута в другую сторону, в сторону от футбола. Мы с моей новой командой – ФК Рига – были на сборах. И тут мне по телефону позвонила жена и рассказала о том, что русские бомбят Киев.

Супруга вместе с ребенком жили в Чернигове – по сути, это родной для меня город. На мои вопросы по телефону о том, как дела, сын отвечал: «Идут бои. Ходили в бомбоубежище». Это было ужасно слышать от пятилетнего сына. Семья была в городе примерно 10 дней от начала вторжения, сначала некуда было уезжать, потом боялись самой дороги, говорили, что она заминирована. Последней каплей стал взрыв в соседнем доме после того, как скинули ракету с самолета. Они очень испугались, особенно ребёнок, ему до сих пор снится сон, как ракета падает на город. В тот же день мне позвонил Денис Безбородько – мой бывший партнёр по Десне: он знал, что моя семья ещё в Чернигове, и предложил помощь с выездом, за что я ему очень благодарен! Ведь пока мои были в этой опасной зоне, я очень переживал! Потом ещё много других людей помогали добраться жене с сыном в Латвию. И Максим Имереков принял в Виннице, а наши друзья из Бельгии помогали доехать от границы до аэропорта Варшавы.

Вообще это ужас. На голову не налазит, что русские делают в Украине, – это самое мягкое, что я могу сказать. Я искренне не могу понять – что у них в головах, есть ли у них души? Как можно бомбить мирных людей, уничтожать города, причем делать это сознательно? Разве люди так делают? Это дикие твари. Они говорят, что пришли к нам от кого-то нас защищать. Эти люди – зомби».