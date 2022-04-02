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Карлос ДЕ ПЕНА: «Хотел бы попрощаться иначе. Желаю Украине сил»

Игрок перебрался в Бразилию

  • 02.04.2022 23:36
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Хотел бы попрощаться иначе. Желаю Украине сил»
© fcdynamo.kiev.ua

Хавбек Карлос де Пена, который недавно покинул «Динамо» и перебрался в бразильский «Интернасьонал», попрощался с Украиной.

- Три года назад я пришел в «Динамо», все для меня было очень новым, другим. Мне это стоило больших усилий, но понемногу я адаптировался к команде и своим одноклубникам. Были и плохие моменты, и очень хорошие. Было много потерь, а также много побед.

Сегодня, после стольких прожитых моментов, включая Лигу чемпионов и выигранные титулы, я должен попрощаться. Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной с момента моего приезда в Украину. Игоря и Григория Суркисов, которые всегда мне во всем помогали, Леонида Буряка, который был для меня, как отец, всех моих коллег, которые сопровождали меня все эти годы, людей, которые работают в клубе, которые всегда были на связи. А прежде всего, я хочу поблагодарить болельщиков и украинский народ, который меня поддерживает.

Я бы хотел, чтобы прощание было другим, но я не хочу переставать благодарить от всего сердца за любовь. В это очень тяжелое время я хочу пожелать всей Украине много сил и солидарности. Спасибо, «Динамо», для меня навсегда останется гордостью быть частью твоей великой истории, - сказал де Пена в своем обращении.

Источник — ФК Динамо Киев

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