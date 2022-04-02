Людмила Киченок одержала волевую победу в квалификации турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок (№1580 WTA) победно стартовала в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В полуфинале отбора Люда обыграла мексиканку Марселу Сакариас (№232 WTA), посеянную под девятым номером.
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Марсела Сакариас (Мексика) – 6:7(4), 7:6(3), 6:2
Ранее в финал отбора пробилась и Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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