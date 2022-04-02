УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Людмила Киченок одержала волевую победу в квалификации турнира в Чарльстоне

Люда поддержала почин сестры

  • 02.04.2022 22:41
  • 128 просмотров
  • 1 комментарий
Людмила Киченок одержала волевую победу в квалификации турнира в Чарльстоне
© WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок (№1580 WTA) победно стартовала в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
В полуфинале отбора Люда обыграла мексиканку Марселу Сакариас (№232 WTA), посеянную под девятым номером.
 
Чарльстон. Полуфинал квалификации
Людмила Киченок (Украина) – Марсела Сакариас (Мексика) – 6:7(4), 7:6(3), 6:2
 
Ранее в финал отбора пробилась и Надежда Киченок.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Spectra, 02.04.2022 22:46
    +1
    Дальше у сестер американки, как бы не закончились матчи, они уже молодцы, мы смеялись над ними, а они выиграли.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности