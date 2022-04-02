Звездный новобранец Шахтера может перейти в Марсель

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес, который перебрался в украинский клуб в январе 2022 года из «Аякса» за 12 миллионов евро, в ближайшие дни может перебраться во французскую Лигу 1.
Интерес к Нересу проявляет «Марсель», руководство которого настроено воспользоваться специальным трансферным окном, открытым УЕФА и ФИФА для украинских клубов.
Вероятнее всего, речь пойдет об аренде до конца сезона, однако по некоторым данным в договоре также может быть прописана опция пролонгации до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Давид Нерес входит в пятерку бразильцев, которых «Шахтер» не хотел бы отпускать в настоящее время, несмотря на войну против россии.
Источник — Sport.fr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.