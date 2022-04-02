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Звездный новобранец Шахтера может перейти в Марсель

Давид Нерес лишь в январе подписал пятилетнее соглашение с «горняками»

  • 02.04.2022 20:38
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Звездный новобранец Шахтера может перейти в Марсель
© ФК Шахтер. Давид Нерес

25-летний вингер «Шахтера» Давид Нерес, который перебрался в украинский клуб в январе 2022 года из «Аякса» за 12 миллионов евро, в ближайшие дни может перебраться во французскую Лигу 1.

Интерес к Нересу проявляет «Марсель», руководство которого настроено воспользоваться специальным трансферным окном, открытым УЕФА и ФИФА для украинских клубов.

Вероятнее всего, речь пойдет об аренде до конца сезона, однако по некоторым данным в договоре также может быть прописана опция пролонгации до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Давид Нерес входит в пятерку бразильцев, которых «Шахтер» не хотел бы отпускать в настоящее время, несмотря на войну против россии.

Источник — Sport.fr

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