Защитник Ворсклы: «99% людей Беларуси понимают, что Лукашенко несет чушь»

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула, который до последнего времени выступал в Беларуси, уверен, что обычные люди не поддерживают войну против Украины и Александра Лукашенко.
«Может, кто-то и боится сказать. Боится за свои семьи, которые там могут закрыть за слова, перечеркнуть все, отправить в армию, как там пугают футболистов. Я все это прекрасно понимаю. Я знаю, что кроме самого Лукашенко и близких к нему военных, никто войну в Украине не поддерживает.
«Я спокоен, я знаю, что в Беларуси 99% людей понимают, что Лукашенко несет чушь. Хоть это радует. Не радует, что не выходят, но хотя бы понимают, кто он такой», - сказал Бацула в комментарии проекту ЧестнОК.
Источник — Футбол 1/2/3
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Насправді білоруси в своїй більшості не зазомбовані на відміну від фашистів-рашистів. Крім того, вони знають реальну ситуацію в Україні, тому що дуже багато побували тут після початку війни 2014 року. Тому їм не заллєш гівна в вуха.
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