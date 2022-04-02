Защитник Ворсклы: «99% людей Беларуси понимают, что Лукашенко несет чушь»

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула, который до последнего времени выступал в Беларуси, уверен, что обычные люди не поддерживают войну против Украины и Александра Лукашенко.

«Может, кто-то и боится сказать. Боится за свои семьи, которые там могут закрыть за слова, перечеркнуть все, отправить в армию, как там пугают футболистов. Я все это прекрасно понимаю. Я знаю, что кроме самого Лукашенко и близких к нему военных, никто войну в Украине не поддерживает.

«Я спокоен, я знаю, что в Беларуси 99% людей понимают, что Лукашенко несет чушь. Хоть это радует. Не радует, что не выходят, но хотя бы понимают, кто он такой», - сказал Бацула в комментарии проекту ЧестнОК.