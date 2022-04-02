УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Защитник Ворсклы: «99% людей Беларуси понимают, что Лукашенко несет чушь»

Андрей Бацула недавно выступал в Беларуси

  • 02.04.2022 20:45
  • 770 просмотров
  • 3 комментария
Защитник Ворсклы: «99% людей Беларуси понимают, что Лукашенко несет чушь»
© vorskla.com.ua

Защитник «Ворсклы» Андрей Бацула, который до последнего времени выступал в Беларуси, уверен, что обычные люди не поддерживают войну против Украины и Александра Лукашенко.

«Может, кто-то и боится сказать. Боится за свои семьи, которые там могут закрыть за слова, перечеркнуть все, отправить в армию, как там пугают футболистов. Я все это прекрасно понимаю. Я знаю, что кроме самого Лукашенко и близких к нему военных, никто войну в Украине не поддерживает.

«Я спокоен, я знаю, что в Беларуси 99% людей понимают, что Лукашенко несет чушь. Хоть это радует. Не радует, что не выходят, но хотя бы понимают, кто он такой», - сказал Бацула в комментарии проекту ЧестнОК.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 02.04.2022 20:57
    +2
    Якби 99% розуміли, то з території Білорусії не було би ні одної атаки срашистів та ніхто би навіть не згадував про можливість їхньої арміі виступити на боці пуйла проти України.
    Ссылка
    online
    kh_ua, 02.04.2022 21:13
    0
    не верю.
    Ссылка
    IronValdemar, 02.04.2022 21:08
    0
    GloryUkraine, 02.04.2022 20:57
    Якби 99% розуміли, то з території Білорусії не було би ні одної атаки срашистів та ніхто би навіть не згадував про можливість їхньої арміі виступити на боці пуйла проти України.
    Там мало пасіонаріїв, а може і не стільки мало, скільки не правильну стратегію і час вони вибрали для протестів минулого разу.
    Насправді білоруси в своїй більшості не зазомбовані на відміну від фашистів-рашистів. Крім того, вони знають реальну ситуацію в Україні, тому що дуже багато побували тут після початку війни 2014 року. Тому їм не заллєш гівна в вуха.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности