Специя Коваленко добыла победу. Команда отдаляется от зоны вылета

«Специя» в матче чемпионата Италии принимала «Венецию». Обе команды сражаются за выживание.
Украинский хавбек хозяев Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут. Встреча завершилась со счетом 1:0.
«Специя» набрала 32 очка и на 9 пунктов отдалилась от зоны вылета.
Чемпионат Италии. 31-й тур
Специя - Венеция 1:0
Гол: Гайасси, 90+4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.