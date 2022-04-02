Александр ПЕТРАКОВ: «На границе с россией нужно построить большую стену»

Наставник сборной Украины Александр Петраков признался, что не хотел бы, чтобы его команда в обозримом будущем играла против соперников из россии.



«Я бы не хотел, чтобы это произошло, пока я жив. Я не хочу пожимать руку этим ребятам… Нам нужно построить большую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них», – сказал Петраков.