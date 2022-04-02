УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Александр ПЕТРАКОВ: «На границе с россией нужно построить большую стену»

Главный тренер сборной Украины не хочет встречаться с российскими футболистами на поле

  • 02.04.2022 15:03
  • 407 просмотров
  • 3 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «На границе с россией нужно построить большую стену»
© УАФ. Александр Петраков

Наставник сборной Украины Александр Петраков признался, что не хотел бы, чтобы его команда в обозримом будущем играла против соперников из россии.
 
«Я бы не хотел, чтобы это произошло, пока я жив. Я не хочу пожимать руку этим ребятам… Нам нужно построить большую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них», – сказал Петраков.

Источник — The Guardian

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    pricolist, 02.04.2022 15:12
    +1
    У нас одна "куля в лоб" уже будував, тільки він від цього чомусь тільки збагатився. Диво, не інакше. Петракова підтримує, тільки питання чи можно це нормально реалізувати
    Ссылка
    online
    Yurii Prus, 02.04.2022 15:24
    0
    Один в очках забор з сітки будував.Не будьте дітьми.
    Ссылка
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 02.04.2022 15:21
    0
    треба, повинні, мусять - але хто це все буде робити?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности