Александр ПЕТРАКОВ: «На границе с россией нужно построить большую стену»

Наставник сборной Украины Александр Петраков признался, что не хотел бы, чтобы его команда в обозримом будущем играла против соперников из россии.
«Я бы не хотел, чтобы это произошло, пока я жив. Я не хочу пожимать руку этим ребятам… Нам нужно построить большую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них», – сказал Петраков.
Источник — The Guardian
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