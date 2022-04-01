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ПЕТРАКОВ: «Проводить сбор в Украине опасно. Россия может нас обстрелять»

Игроки вряд ли соберутся в Украине

  • 01.04.2022 16:12
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ПЕТРАКОВ: «Проводить сбор в Украине опасно. Россия может нас обстрелять»
© uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков сомневается, что даже во Львове или Ужгороде будет безопасно проводить сбор национальной команды.

«Что касается сбора на территории западной части Украины, то это опасно. Если Россия узнает, то может обстрелять нас. Там ведь люди без морали, без принципов. Рисковать не можем нашими игроками. Русские нам не братья, это орда».

«Но было бы хорошо провести матч на Уэмбли против одной из лондонских команд. Выставочный матч для сбора денег украинской армии, а также для практики».

«Без практики, конечно, будет тяжело против Шотландии», - сказал Петраков.

В июне должен состояться полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина.

Источник — The Guardian

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