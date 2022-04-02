Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде турнира в Чарльстоне

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.



Надя на старте отбора сразится против второй сеяной американки Кристины Макхейл (№163 WTA). Надежда на данный момент не имеет одиночного рейтинга.



Люда (№1580 WTA) проведет встречу против мексиканки Марселы Сакариас (№232 WTA), посеянной под девятым номером.



Отметим, что сестры Киченок попали в состав сборной Украины, которая 15-16 апреля сразится против команды США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.