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Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде турнира в Чарльстоне

Украинки стартуют в квалификации

  • 02.04.2022 14:48
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Сестры Киченок сыграют в одиночном разряде турнира в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок сыграют в квалификации турнира WTA 500 в Чарльстоне.
 
Надя на старте отбора сразится против второй сеяной американки Кристины Макхейл (№163 WTA). Надежда на данный момент не имеет одиночного рейтинга.
 
Люда (№1580 WTA) проведет встречу против мексиканки Марселы Сакариас (№232 WTA), посеянной под девятым номером.
 
Отметим, что сестры Киченок попали в состав сборной Украины, которая 15-16 апреля сразится против команды США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Источник — Sport.ua

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