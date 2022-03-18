Кубок Билли Джин Кинг. Стал известен состав Украины на матч с США

15 – 16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против США. Матч пройдет на харде в американском Эшвиле.
Стал известен состав сборной Украины на матч против США:
Элина Свитолина
Марта Костюк
Катарина Завацкая
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Капитан:
Ольга Савчук
Источник — Большой теннис Украины
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