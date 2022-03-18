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Кубок Билли Джин Кинг. Стал известен состав Украины на матч с США

Поединок пройдет 15 – 16 апреля

  • 18.03.2022 17:56
  • 105 просмотров
  • 1 комментарий
Кубок Билли Джин Кинг. Стал известен состав Украины на матч с США
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 – 16 апреля сборная Украины проведет матч Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации) против США. Матч пройдет на харде в американском Эшвиле.

Стал известен состав сборной Украины на матч против США:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Катарина Завацкая

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Капитан:

Ольга Савчук

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra, 18.03.2022 18:01 (изменен)
    0
    Нам конец! Так можно сразу сказать, но давайте посмотрим Майами и там сделаем окончательный вывод! Это не та Америка которая была лет 10 назад, болеем за наших девочек.
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