Жоан ЛАПОРТА: «Холанд? Не хочу, чтобы Барселона была под угрозой»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность переход в клуб форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:

«Я не хочу, чтобы «Барселона» в любой момент была под угрозой, я всегда ставлю клуб больше всего. Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат. Это наша стратегия на сегодняшний день и будущее».

Ранее Лапорта заявил, что «Барселона» не планирует возвращение Месси.