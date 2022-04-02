Жоан ЛАПОРТА: «Холанд? Не хочу, чтобы Барселона была под угрозой»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил вероятность переход в клуб форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда:
«Я не хочу, чтобы «Барселона» в любой момент была под угрозой, я всегда ставлю клуб больше всего. Мы не будем совершать ни одного трансфера, который может нарушить нашу систему зарплат. Это наша стратегия на сегодняшний день и будущее».
Ранее Лапорта заявил, что «Барселона» не планирует возвращение Месси.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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