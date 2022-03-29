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Президент Барселоны: «Не рассматриваем возвращение Месси»

Жоан Лапорта – о будущем Лионеля Месси

  • 29.03.2022 18:04
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Президент Барселоны: «Не рассматриваем возвращение Месси»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что вероятность возвращения в клуб Лионеля Месси низка:

«Барса» – дом Лео. Я бы хотел, чтобы он был на открытии нового «Камп Ноу». Отношения с ним менее нестабильны, сейчас он в Париже. Для меня это было нелегко, я бы хотел, чтобы все было иначе. Он не мог подвергать нас большему риску. Думаю, мы сделали то, что должны были.

Не разговариваю с ним, как раньше, близкие ему люди хотят, чтобы он вернулся в Барселону и сам клуб. Я чувствовал себя хуже в личном плане, чем в спортивном.

Я не получал ни одного сообщения от Лео или его окружения по поводу возвращения в «Барсу». Сейчас мы не рассматриваем его возвращение. Мы формируем молодую команду, которая начинает успешно выступать.

Лео есть Лео, он лучший игрок мира, но не думаем о его возвращении. Но это не стало бы шагом назад».

Источник — Sport.es

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