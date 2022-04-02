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Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

«Скуадра Адзурра» не вышла на ЧМ-2022

  • 02.04.2022 11:06
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Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле рассматривает возможность завершения карьеры в сборной Италии. Такое решение связано с невыходом «Скуадры Адзурры» на ЧМ-2022.

Также проблема в том, что в сборной Иммобиле не удается проявить себя настолько ярко, как на клубном уровне. 32-летний форвард не забивал в последних 7 матчах за Италию.

Иммобиле не удается проявить свои лучшие качества в игровых схемах Роберто Манчини, и решение тренера остаться в сборной – еще один фактор, который может повлиять на решение форварда «Лацио».

Иммобиле выступает за сборную Италии с 2014 года. На его счету 15 голов в 55 матчах.

Источник — Football-Italia

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