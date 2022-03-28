Манчини решил остаться в сборной Италии

После вылета из квалификации на чемпионат мира-2022 главный тренер сборной Италии Роберто Манчини всерьез рассматривал возможность своей отставки. Однако сегодня тренер сообщил о том, что решил продолжить работу:

«Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего.

Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное».

Манчини возглавляет сборную Италии с весны 2018 года.