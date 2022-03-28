Манчини решил остаться в сборной Италии

После вылета из квалификации на чемпионат мира-2022 главный тренер сборной Италии Роберто Манчини всерьез рассматривал возможность своей отставки. Однако сегодня тренер сообщил о том, что решил продолжить работу:
«Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего.
Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное».
Манчини возглавляет сборную Италии с весны 2018 года.
Источник — Goal.com
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