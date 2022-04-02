Барселона нацелилась на звезду Севильи

«Барселона» продолжает поиски усиления на позицию центрального защитника. Ранее сообщалось о попытках подписать Антонио Рюдигера из «Челси».
Также в сфере интересов «Барселоне» присутствует защитник «Севильи» Жюль Кунде, который в последнее время оказался в центре внимания многих европейских топ-клубов.
В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол и 1 ассист в 35 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.
Источник — Sport.es
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