Барселона нацелилась на звезду Севильи

«Барселона» продолжает поиски усиления на позицию центрального защитника. Ранее сообщалось о попытках подписать Антонио Рюдигера из «Челси».

Также в сфере интересов «Барселоне» присутствует защитник «Севильи» Жюль Кунде, который в последнее время оказался в центре внимания многих европейских топ-клубов.

В нынешнем сезоне на счету Кунде 1 гол и 1 ассист в 35 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего француза оценивается в 60 миллионов евро.