Тренер сборной США: «Желаем удачи Украине»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал итоги жеребьевки ЧМ-2022:

«Мы считаем, что это хорошая группа. Каждый соперник на чемпионате мира сложный. С Англией это увлекательный поединок, Иран — разнообразный соперник, хорошо прошедший квалификацию, нам придется подождать, чтобы увидеть нашего третьего соперника. В общем, я доволен группой и рад начать.

Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, мы знаем Шотландию, но, конечно, мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране.

Мы с Гаретом Саутгейтом давно знакомы. Он всегда был рядом со мной и давал мне советы, когда я впервые устроился на работу. С нетерпением жду матча против него».