Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Бельгии
Беерсхот – Брюгге – 1:3. Соболь отыграл весь матч. Видео голов и обзор игры (на YouTube)
Голы: Шанкланд, 66 – Ланг, 19, Ритс, 49, де Кетеларе, 54.
События матча
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоуренс Шанклэнд (Беерсхот).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Брюгге).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Брюгге).
Источник — Sport.ua
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