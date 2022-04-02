Смотрите видеообзор стартового матча 28-го тура Бундеслиги, который прошел 1 апреля.
Унион Берлин – Кельн – 1:0. Как дико облажался защитник. Видео гола и обзор
Единственный гол на 49-й минуте забил Тайво Авонийи после грубой ошибки соперника.
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Унион Берлин).
Источник — Sport.ua
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