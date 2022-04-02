УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Металлист 1925 объявил о начале сотрудничества с Нюрнбергом

Харьковчане начали сотрудничество с клубом второй Бундеслиги из города-побратима Харькова

  • 02.04.2022 01:39
  • 164 просмотра
  • 0 комментариев
Металлист 1925 объявил о начале сотрудничества с Нюрнбергом
© ФК Металлист 1925

Клубы объявили о начале сотрудничества, главной задачей которого будут спортивный, культурный и социальный обмен.

«С первого дня войны ФК «Нюрнберг» очень активно поддерживает нашу команду, наших юных игроков, сотрудников, а также всех харьковчан – хочу поблагодарить вас за этот большой жест, за вашу поддержку. Настоящие друзья познаются в беде. Пусть мир на нашей земле наступит как можно скорее», – отметил заместитель генерального директора ФК «Металлист 1925» Антон Иванов.

В настоящее время усилиями ФК «Нюрнберг» были собраны пожертвования, на которые отправлен конвой медицинских средств, а на веб-странице unserclub.de каждый желающий может оказать помощь беженцам из Украины. Кроме того, немецкий клуб выпустил специальный шарф с надписью #WeStandWithUkraine, которую можно приобрести в клубном магазине и на ближайшем домашнем матче клуба. Все средства по его продаже пойдут на помощь Украине.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» трудоустроил бразильского хавбека.

Источник — ФК Металлист 1925

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности