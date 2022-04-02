Металлист 1925 объявил о начале сотрудничества с Нюрнбергом

Клубы объявили о начале сотрудничества, главной задачей которого будут спортивный, культурный и социальный обмен.

«С первого дня войны ФК «Нюрнберг» очень активно поддерживает нашу команду, наших юных игроков, сотрудников, а также всех харьковчан – хочу поблагодарить вас за этот большой жест, за вашу поддержку. Настоящие друзья познаются в беде. Пусть мир на нашей земле наступит как можно скорее», – отметил заместитель генерального директора ФК «Металлист 1925» Антон Иванов.

В настоящее время усилиями ФК «Нюрнберг» были собраны пожертвования, на которые отправлен конвой медицинских средств, а на веб-странице unserclub.de каждый желающий может оказать помощь беженцам из Украины. Кроме того, немецкий клуб выпустил специальный шарф с надписью #WeStandWithUkraine, которую можно приобрести в клубном магазине и на ближайшем домашнем матче клуба. Все средства по его продаже пойдут на помощь Украине.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» трудоустроил бразильского хавбека.