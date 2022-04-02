Металлист 1925 трудоустроил бразильского хавбека

Полузащитник «Металлиста 1925» Дерек Фрейтас Рибейро продолжит карьеру в «Шапекоэнсе». Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба. Сообщается, что харьковчане из-за войны досрочно приостановили контракт с 24-летним игроком. Хавбек будет выступать за команду из бразильской Серии B до 30 июня 2022 года.

В «Металлисте 1925» Дерек Фрейтас Рибейро выступал с 2019 года. В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча из-за травмы.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» приостановил контракты с игроками.