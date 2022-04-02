Бенфика с Яремчуком на выезде проиграла Браге

В пятницу, 1 апреля «Бенфика» в стартовом матче 28-го тура чемпионата Португалии на выезде драматично проиграла «Браге». Гости сумели отыграться со счета 0:2, но затем пропустили третий гол.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в основе «Бенфики» на матч и был замене на Хариса Сеферовича на 65-й минуте при счете 0:2.
«Брага» - «Бенфика» - 3:2
Голы: Медейруш 28, Орта 59, Оливейра 79 – Нуньес 74, Жоау Мариу 77
Источник — Sport.ua
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