Яремчук – в основе Бенфики на матч с Брагой

Сегодня, 1 апреля «Бенифка» в стартовом матче 28-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Брагой». Начало матча – в 22:15 по Киеву.
Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Бенфики» на матч.
Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Мейте, Рафа, Эвертон, Рамос, Яремчук
🚨 TEAM NEWS! 🚨#WeAreBenfica #SCBSLB #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/H8DAZy4UO4— SL Benfica (@slbenfica_en) April 1, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.