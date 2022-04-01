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Яремчук – в основе Бенфики на матч с Брагой

Украинец выйдет на поле с первых минут

  • 01.04.2022 21:46
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Яремчук – в основе Бенфики на матч с Брагой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 1 апреля «Бенифка» в стартовом матче 28-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Брагой». Начало матча – в 22:15 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук выйдет в основе «Бенфики» на матч.

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Вайгль, Мейте, Рафа, Эвертон, Рамос, Яремчук

Источник — Sport.ua

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