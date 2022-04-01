Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я не мог не вернуться в Украину»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, почему решил вернуться в Украину после начала войны с Россией:

«Я мог не возвращаться в Украину, но не мог не вернуться. Я в 2014 году никуда не уехал, хотя я не могу сказать, что не было желания. Желание было. Было больше страха. Ребенок тогда только родился.

А сейчас не было такого, что был страх. Сейчас просто было понимание, что надо ехать, потому что, если не поеду, и, скажем, если бы Украина не существовала, что бы я своим детям сказал? Что была у меня страна и нет? Сам бы чувствовал себя не так.

Я понимал, сколько людей отправили своих детей, жен за границу и остались здесь. Не знаю, это не пафосно, просто я реально не мог по-другому.

Конечно, некоторые будут говорить: «Не хотел быть дома с детьми» (смеется). Но у меня отличная жена, у меня отличная семья. Мы ни разу не ссорились с супругой за 11 лет. Она сейчас меня понимает, но все равно у нее каждый день наплывает, говорит: «Ты там, я здесь, трое детей, непонятно, что будет, вас там бомбят».

Ранее Стаховский рассказал о том, как видит победу Украины.