Сергей СТАХОВСКИЙ: «Победа – это Украина в своих полных границах»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, каким видит завершение войны с россией:

«Победа – это Украина в своих полных границах. Я понимаю, что президент – это человек, который имеет право на договоренности, и он будет договариваться так, как он считает, и будет лучшим для Украины. Конечно, я понимаю, что условно Крым это будет очень сложно. Но я не отказывался бы от Крыма.

Ну и после всего этого и Донбасс, и Донецк, и Луганск должны быть освобождены – это 100%. Это именно причина всего случившегося».

Ранее Стаховский заявил, что Путин должен умереть.