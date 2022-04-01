Гарет САУТГЕЙТ: «Все наши мысли с народом Украины»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал итоги жеребьевки ЧМ-2022, где его команда может сыграть с Украиной:

«США и Иран – это команды, с которыми мы давно не играли, а третья – неизвестна, но, возможно, будет британское дерби.

Нам нужно выйти из группы. Первая задача – выйти из группы, а потом мы будем развивать успех.

В этой ситуации все наши мысли с народом Украины. Поэтому, когда будут сыграны стыковые матчи, на самом деле не важно».