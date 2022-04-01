Джанни ИНФАНТИНО: «Конечно, в Катаре не все идеально»

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о допустимости проведения чемпионата мира в Катаре, где существуют большие проблемы с соблюдением прав человека:

«Конечно, не все идеально, конечно, это не рай, но ни одна страна не является раем.

Если оглянуться назад, очевидно, что все изменения, которые произошли в Катаре в области прав человека и прав трудящихся, не произошли бы так быстро, если бы не организация чемпионата мира по футболу. Катар добился прогресса и проделал образцовую работу.

Отсутствие футбольных традиций в Катаре? Мяч принадлежит всем и имеет право лететь куда угодно».

Сегодня состоялась жеребьевка ЧМ-2022.